Σάρι: Διέκοψε προπόνηση και τα έβαλε με τους οπαδούς που έβριζαν παίκτη της Λάτσιο (vid)

Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναγκάστηκε να σταματήσει προπόνηση της Λάτσιο, λόγω των υβριστικών συνθημάτων από τους οπαδούς της Λάτσιο, για τον Βεντάτ Μουρίτσι.

Η σεζόν για την Λάτσιο δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο...

Πρώτα με τον σάλο που προκλήθηκε με την επιλογή του Χισάι να τραγουδήσει το «Bella Ciao» και τώρα με επεισόδιο μεταξύ οπαδών και Μαουρίτσιο Σάρι.

Συγκεκριμένα, οι «τιφόζι» έβριζαν καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησης τον Βεντάτ Μουρίτσι, με τα υβριστικά συνθήματα να μην σταματούν λεπτό από τους οπαδούς των «λατσιάλι» προς τον 27χρονο επιθετικό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Μαουρίτσιο Σάρι να αναγκαστεί να διακόψει την προπόνηση για να τους προειδοποιήσει.

«Αν σας ακούσω να ξαναπείτε οτιδήποτε κατά του Μουρίκι, θα βάλω να σας διώξουν όλους», είπε σε έντονο ύφος απευθυνόμενος στους «τιφόζι».

Ο Κοσοβάρος επιθετικός έχει μπει στο στόχαστρο των οπαδών καθώς θεωρούν πως δεν δικαιολογεί τα 17,5 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν πέρυσι για την αγορά του από τη Φενέρμπαχτσε.

