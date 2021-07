Χισάι: Τραγούδησε το «Bella Ciao» και προκλήθηκε χαμός με τους οπαδούς της Λάτσιο (vid)

Σάλος προκλήθηκε με τον Ελσίντ Χισάι και το γεγονός ότι ο Αλβανός δεξιός μπακ της Λάτσιο, αποφάσισε να τραγουδήσει το «Bella Ciao» για να «συστηθεί» στους συμπαίκτες του.

Ο 27χρονος δεξιός οπισθοφύλακας πριν από μερικές ημέρες έμεινε ελεύθερος από τη Νάπολι και αποκτήθηκε από την Λάτσιο. Με τους Ναπολιτάνους αγωνίστηκε για 5 χρόνια, καταγράφοντας 185 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Ετσι, ο Χισάι από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Λάτσιο και όπως κάθε νέο μεταγραφικό απόκτημα μιας ομάδας θέλησε να συστηθεί στους νέους συμπαίκτες του, με τραγούδι.

Μόνο αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, διότι ο έμπειρος Αλβανός αμυντικός αποφάσισε να τραγουδήσει το «Bella Ciao» με αποτέλεσμα να προκαλέσει προκάλεσε αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών των «λατσιάλι».

Συγκεκριμένα, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι είναι γνωστοί για τα πολιτικά τους πιστεύω, είναι εντελώς αντίθετοι με το Bella Ciao και ό,τι πρεσβεύει, γι' αυτό και φρόντισαν να δείξουν την ενόχλησή τους με την επιλογή τραγουδιού του Χισάι.

«Καλύτερα να τραγουδούσε τον ύμνο της Ρόμα», «Του είπε κανείς ότι δεν υπέγραψε στη Λιβόρνο;» «Κατάλαβα, θα παίζουμε με 10 σε κάθε παιχνίδι», «Ρήξη χιαστού και ό,τι άλλος τραυματισμός μπορεί να του συμβεί», ήταν μερικά από τα πολλά σχόλια που έγραψαν οι οπαδοί της Λάτσιο στα social media.

Πάντως υπήρξαν και λιγοστοί φίλοι της Λάτσιο, οι οποίοι θέλησαν να υπερασπιστούν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους, λέγοντας πως «η Λάτσιο δεν είναι συνώνυμο του φασισμού».

