Τσέλσι: Κλειστή η πόρτα της Γιουβέντους για Κιέζα

Ούτε λίγα λεπτά χρόνο δεν διέθεσε η Γιουβέντους για να συζητήσει με την Τσέλσι αναφορικά με τον Φεντερίκο Κιέζα.

Οι «μπλε» του Λονδίνου, όπως αναφέρει η Bild, χτύπησαν την πόρτα των «μπιανκονέρι» για τον Κιέζα που έκανε καλό Euro το φετινό καλοκαίρι.

Παρ' όλα αυτά, η «Γηραιά Κυρία» δεν διέθεσε ούτε λίγα λεπτά να συζητήσει με την Τσέλσι για τον 23χρονο διεθνή winger.

Οι αξιώσεις της Γιουβέντους φέρονται να ξεκινούν από τα 100 εκατομμύρια ευρώ και πάνω σε περίπτωση που κάποια στιγμή πωληθεί ο παίκτης...

TRUE ✅ @ChelseaFC has asked @juventusfc for a transfer of @federicochiesa. offered basis for negotiation: 100 mio €. Juventus has declined talks