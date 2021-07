Ο Μουρίνιο σταμάτησε την παρουσίαση στη Ρόμα για να μπει λίγο... φως στην αίθουσα (vid)

Ο φωτισμός στην αίθουσα παρουσίασής του στη Ρόμα δεν ήταν ο ιδανικός κι ο Ζοσέ Μουρίνιο πήρε την κατάσταση στα χέρια του.

Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι πήραν μια γεύση του τι εστί Ζοσέ Μουρίνιο, στην επίσημη παρουσίασή του ως νέου προπονητή της Ρόμα. Κι ο Πορτογάλος τεχνικός φρόντισε να τους μείνει αξέχαστη, με τις δυνατές ατάκες του και την γενική συμπεριφορά του, έχοντας ήδη κερδίσει τις καρδιές τους οδηγώντας Vespa για να πάει στο προπονητικό κέντρο στην Τριγκόρια.

Ο Special One είχε... υπερένταση και κάτι δεν του πήγαινε καλά με τον φωτισμό στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου. Κανένα πρόβλημα.

Σταμάτησε την κανονική ροή της παρουσίασης, σηκώθηκε από την καρέκλα του και πήγε να κατεβάσει τα καλύμματα των φωτογράφων από τα παράθυρα, ώστε να μπει λίγο παραπάνω φως στην αίθουσα. Κι αφού το έκανε, επέστρεψε στη θέση του... σαν να μη συνέβη τίποτα.

