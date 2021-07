Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε νέο ξενοδοχείο στην Times Square (pics)

Το νέο υπερπολυτελές ξενοδοχείο της αλυσίδας «Pestana CR7» έχει έδρα στην Times Square της Νέας Υόρκης και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε το επίσημο άνοιγμά του για το κοινό.

Ο κορονοϊός είχε βάλει φρένο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Κριστιάνο Ρονάλντο και «λουκέτο» στα δύο ξενοδοχεία που έχει ανοίξει σε συνεργασία με την εταιρεία Pestana. Πλέον, τα προβλήματα αποτελούν παρελθόν και το νέο μέλος στην αλυσίδα «Pestana CR7» είναι γεγονός.



Μετά τα δύο που άνοιξε στην πατρίδα του, Φουντσάλ της Μαδέιρα και τη Λισαβόνα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επεκτάθηκε στην καρδιά της Νέας Υόρκης και την Times Square, ανακοινώνοντας το άνοιγμα του νέου ξενοδοχείου του (7/7).



«Τι μαγική ημερομηνία. Σας παρουσιάζω το νέο μου ξενοδοχείο. Κάντε τώρα κράτηση και ανακαλύψτε το πιο ωραίο νέο ξενοδοχείο, στην καλύτερη τοποθεσία της πόλης» έγραψε ο σταρ της Γιουβέντους στο twitter, παραθέτοντας και εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα δωμάτια και τους χώρους του κτιρίου.



What a magical date - 07.07 to introduce you to my new hotel @PestanaCR7 Times Square, in New York !



Book now and discover the coolest new hotel, in the best location in town!#PestanaCR7TimesSquare #PestanaCR7 pic.twitter.com/iD2JL8wPVA