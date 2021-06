Συμφώνησε με την Μπολόνια ο Αρναούτοβιτς (pic)

Την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα ετοιμάζεται να κάνει ο Μάρκο Αρναούτοβιτς, για λογαριασμό της Μπολόνια.

Στο Euro κατάφερε να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του με την εθνική Αυστρίας. Ωστόσο, η ομάδα του γνώρισε αποκλεισμό κι έτσι ο Μάρκο Αρναούτοβιτς απολαμβάνει τις διακοπές του.

Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως βρήκε ήδη την επόμενη του ποδοσφαιρική στέγη. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο 32χρονος επιθετικός ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη, για λογαριασμό της Μπολόνια.

Ο Αρναούτοβιτς έπειτα από δύο χρόνια, έμεινε ελεύθερος από την Σανγκάι SIPG και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για Ιταλία.

