Μίλαν: Αγόρασε τον Τομόρι από την Τσέλσι με κανονική μεταγραφή (pics)

Στη Μίλαν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φικάγιο Τομόρι, καθώς οι «ροσονέρι» ενεργοποίησαν την ρήτρα απόκτησης του, ύψους 28,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ηταν γνωστό εδώ και μέρες πως Μίλαν και Τσέλσι είχαν συμφωνήσει σε όλα για την μονιμοποίηση του Φικάγιο Τομόρι στο Μιλάνο. Το μόνο που απέμενε για την επισημοποίηση του «deal» ήταν η ανακοίνωση, η οποία αυτή ήρθε την Πέμπτη (17/06).

Ο 23χρονος άσος τη φετινή σεζόν, αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Λονδρέζους στη Μίλαν και χάρη στις πειστικές του εμφανίσεις, κέρδισε την εμπιστοσύνη της διοίκησης της ιταλικής ομάδας, προκειμένου να συνεχίσει να αγωνίζεται υπό την καθοδήγηση του Στέφανο Πιόλι.

Ο τεχνικός του συλλόγου, εισηγήθηκε την παραμονή του με κάθε κόστος και η διοίκηση της Μίλαν έκανε την επιθυμία του πραγματικότητα, καθώς ενεργοποίησε την ρήτρα απόκτησης του από τους «μπλε», ύψους 28,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο νεαρός αμυντικός από τον Καναδά, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Best wishes for the future, @FikayoTomori_! 👊