Μάνα είναι μόνο μία. Και πολλές φορές οι… κακές συνήθειες της υπερβολικής φροντίδας προς τους γιους δεν εξαφανίζονται ακόμη κι όταν έχουν γίνει 22 χρονών. Ο Αλεσάντρο Μπαστόνι κάτι ξέρει παραπάνω, αφού όσο κι αν προσπαθεί να το αποφύγει, η μαμά του συνεχίζει να είναι το… αφεντικό.

Λίγη ώρα μετά τη φιέστα της Ίντερ για το Scudetto, ο διεθνής Ιταλός στόπερ και πρωταθλητής Serie A, δέχθηκε τη βοήθεια της μητέρας του την ώρα που έτρωγε πίτσα, για να σκουπιστεί από τα λάδια. Ένα στιγμιότυπο που απαθανατίστηκε μέσω βίντεο και μοιραία κυκλοφόρησε στο twitter, με αποτέλεσμα να γίνει viral.

Today Inter defender Alessandro Bastoni got his Serie A winner's medal - but this mum showed him who's boss pic.twitter.com/IyBYetaF9Z

— Daily Record Sport (@Record_Sport) May 23, 2021