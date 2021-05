Χαμός με συνθήματα και καπνογόνα στο προπονητικό της Μίλαν από τους οπαδούς της (vids)

Το ντέρμπι Αταλάντα-Μίλαν ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της Serie A. Οι «ροσονέρι» θέλουν μόνο νίκη για να μην τους ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα των έτερων δύο διεκδικητών, Νάπολι και Γιουβέντους.

Γι' αυτό και περίπου 1.000 οπαδοί της Μίλαν το πρωί της Κυριακής (23/05) επισκέφθηκαν το προπονητικό κέντρο της ομάδας και προσπάθησαν με συνθήματα και καπνογόνα να εμψυχώσουν τους παίκτες, ώστε να επιστρέψουν στο Μιλάνο με τη νίκη και τους τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Reports in Italy coming through that over a 1.000 fans greeted the AC Milan players upon their arrival at Milanello with chants, flags and flares ahead of their clash with Atalanta where a Champions League ticket is on the line! pic.twitter.com/2SiWATSNx5

— (@TheEuropeanLad) May 23, 2021