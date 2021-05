Ο ατζέντης του Ρονάλντο το ξέκοψε για Σπόρτινγκ: «Δεν επιστρέφει στην Πορτογαλία» (pic)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατέκτησε το πρωτάθλημα Πορτογαλίας μετά από 19 χρόνια και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα μπορούσε να μην συγχαρεί την πρώην ομάδα του.

Η μητέρα του Ντολόρες Αβέιρο, δήλωσε ότι επιθυμία της είναι να δει ξανά τον γιο της να αγωνίζεται με τα «λιοντάρια» και πως θα προσπαθήσει να πείσει τον σούπερ σταρ της Γιουβέντους να επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Ωστόσο, ο ατζέντης του Πορτογάλου Ζόρζε Μέντες, με δηλώσεις του στην πορτογαλική εφημερίδα «Record» υποστήριξε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πρόκειται, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, να επιστρέψει στην Σπόρτινγκ.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα επιστρέψει στην Σπόρτινγκ. Είναι περήφανος για τον τίτλο που κέρδισε, αλλά τα πλάνα της καριέρας του δεν περιλαμβάνουν την Πορτογαλία» ανέφερε συγκεκριμένα.

Βέβαια, ο Μέντες, δεν θέλησε να δώσει περισσότερα στοιχεία για το μέλλον του Ρονάλντο. Δηλαδή αν θα παραμείνει στη «Γηραιά Κυρία» ή αν θα συνεχίσει σε κάποια άλλη ομάδα την καριέρα του.

