Η... κοπάνα από την προπόνηση της Γιουβέντους έκρυβε μια πολύ καλή δικαιολογία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επισκέφθηκε μεσοβδόμαδα το εργοστάσιο της Ferrari, συγγενή εταιρεία με τους Μπιανκονέρι υπό την «ομπρέλα» της οικογένειας Ανιέλι, όπου και είχε την ευκαιρία να οδηγήσει τα πανάκριβα μοντέλα στην πίστα του Φιοράνο και να γνωριστεί με τους δύο πιλότους της Scuderia, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ.

Όπως ανέφερε το αρχικό ρεπορτάζ των ιταλικών media, ο CR7 δελεάστηκε από το θέαμα και αγόρασε μία Ferrari για τη συλλογή του.

Με βίντεο που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, η Scuderia αποκάλυψε το backstage της επίσκεψης του σταρ της Γηραιάς Κυρίας στη βάση της:

When the worlds of #F1 and Football come together

Great having you in Maranello this week, @Cristiano #essereFerrari @Charles_Leclerc @CarlosSainz55 @Ferrari

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2021