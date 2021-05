Η Ίντερ αγωνίστηκε με τη νέα της φανέλα και δίχασε τους οπαδούς της (pics & vid)

Οι «νερατζούρι» κατάφεραν να επικρατήσουν στο ντέρμπι με την Ρόμα (3-1). Ωστόσο, η νίκη ήρθε σε δεύτερη μοίρα, ειδικά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς η Ίντερ αποφάσισε να αγωνιστεί με τη νέα της φανέλα.

Oπως είχε συμβεί και όταν την παρουσίασε, έτσι και τώρα, ακολούθησε ένας μικρός χαμός στο διαδίκτυο. Αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι δεν έμειναν εντυπωσιασμένοι από το αποτέλεσμα ενώ υπήρξαν κι άλλοι που αποθέωσαν τη νέα εμφάνιση που μοιάζει με σπαζοκεφαλιά.

If you ask me, Inter should be stripped of their Serie A title for sporting this nightmarish jersey. https://t.co/56rE54n2U1

— Mouhamad Rachini | (@BlameTheKeeper) May 12, 2021