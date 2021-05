Τετ α τετ του Μπουφόν με τους οπαδούς της Γιουβέντους και εξηγήσεις για την αποχώρησή του (pics & vid)

Ο 43χρονος κίπερ, λίγες ώρες πριν το ματς με την Σασουόλο, είχε μία ιδιαίτερη επίσκεψη στο προπονητικό της ομάδας από μερίδα οπαδών των «μπιανκονέρι».

Οι ultras της Γιουβέντους ζήτησαν να μιλήσουν με τον Μπουφόν, μετά τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι αποχωρεί από την ομάδα εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής.

Ο Μπουφόν φρόντισε να τους ξεκαθαρίσει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δηλαδή ότι το πρόβλημα της ομάδας φέτος, δεν οφείλεται σε κακές σχέσεις των παικτών με τον προπονητή.

Από εκεί και πέρα οι οπαδοί της Γιουβέντους κρέμασαν ένα πανό υπέρ του Μπουφόν και τον ευχαρίστησαν για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο, αυτά τα χρόνια.

Πάντως, όσον αφορά τον Μπουφόν, έγινε ο γηραιότερος (σε ηλικία 43 ετών, 3 μηνών και 14 ημερών) στο ματς με την Σασουόλο που αποκρούει πέναλτι στην ιστορία της Serie A!

The Ultra group “Viking” showed up at the hotel where Juventus is staying and put out a banner to thank Buffon. [IG: viningjuveofficialpage] pic.twitter.com/4s6Bw2fhiZ

Buffon saying that this year’s problem is not that players are not following what Pirlo says...

