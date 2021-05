Μπορεί να μην έχει εκπληρώσει ακόμη την υπόσχεση που έδωσε στους οπαδούς και στον εαυτό του, να κατακτήσει το Champions League με 3η διαφορετική ομάδα, μπορεί να κινδυνεύει ακόμη και η συμμετοχή του στα «αστέρια» την επόμενη σεζόν λόγω της μετριότατης Γιουβέντους, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σκόρερ που φόρεσε τα Μπιανκονέρι.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε κόντρα στη Σασουόλο για το 0-2 στο 45’ κι έτσι έπιασε το ιστορικό ορόσημο των 100 γκολ με τη Γηραιά Κυρία σε χρόνο-ρεκόρ για τον σύλλογο!

Συγκεκριμένα, ο CR7 το πέτυχε στη διάρκεια της τρίτης σεζόν του στο Τορίνο, ενώ μέχρι πρότινος οι πιο γρήγοροι που φτάνουν την «100άρα» με τη Γιούβε ήταν οι Ομάρ Σίβορι και Ρομπέρτο Μπάτζιο σε 4.

Το μεγαλείο του Κριστιάνο, όμως, δεν σταματά σε επίπεδο Γιουβέντους. Με αυτό το γκολ, κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των «100» σε τρίτο διαδοχικό σύλλογο της καριέρας του (μετά τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης), αλλά και την εθνική Πορτογαλίας και είναι ο μοναδικός που το έχει πετύχει με τέσσερις διαφορετικές φανέλες!

100 - Cristiano #Ronaldo has just become the first player in the history of Juventus to have scored 100+ goals in all competitions in his first three campaigns for the Bianconeri. Legend.#SassuoloJuve #SerieA pic.twitter.com/1U2QK0YJO8

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021