Ο Ντε Ρόσι είναι αρνητικός και αγκάλιασε τη σύζυγό του έπειτα από 37 ημέρες (pic)

Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι και η σύζυγός του μπορούν πλέον να είναι και πάλι μαζί και ευτυχισμένοι. Ο πάλαι ποτέ capitano της Ρόμα νόσησε βαριά από κορονοϊό, έπαθε πνευμονία και η συνέπεια ήταν να νοσηλευτεί για μεγάλο διάστημα. Συνολικά δεν είχε να δει τη Σάρα για 37 ημέρες και η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη, που η σύζυγός του πόσταρε στο Instagram την αγκαλιά τους και ήταν δακρυσμένη από συγκίνηση.

Tested Negative for Covid with a great looking beard! #DeRossi pic.twitter.com/NxIcFQo8VJ

— Dσɱ BX (@DomBx_Apuzzo26) April 26, 2021