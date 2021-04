Ο Μέρτενς ανέβηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ της Νάπολι στη Serie A και ξέσπασε σε δάκρυα για το θάνατο της γιαγιάς του (vid)

Η Νάπολι νίκησε 5-2 τη Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A με τον Ντρις Μέρτενς να σκοράρει το τέταρτο γκολ των «παρτενοπέι» σκόρερ. Αυτό ήταν το 102ο γκολ του 33χρονου Βέλγου στη Serie A (μόνο στη Νάπολι έχει αγωνιστεί στην Ιταλία) και έπιασε τον Αντόνιο Βόγιακ στην πρώτη θέση των σκόρερ της ομάδας του ιταλικού Νότου στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Μέρτενς ξέσπασε σε δάκρυα κατά τον πανηγυρισμό του για το θάνατο της γιαγιάς του (την περασμένη εβδομάδα), όπως μεταδίδουν Ναπολιτάνοι δημοσιογράφοι. Ο Αντόνιο Βόγιακ (1904-1975) είχε σκοράρει 102 γκολ από το 1929 έως το 1935. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Μάρεκ Χάμσικ με 100, στην τέταρτη ο Λορέντζο Ινσίνιε με 83, ενώ ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε σκοράρει με τους «παρτενοπέι» 81 γκολ στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Dries Mertens tangerte her Antonio Vojak som Napolis mestscorende i Serie A-historien. Tårene var for hans mormor som gikk bort forrige uke. Mye følelser for den magiske lille nydelige belgieren. https://t.co/P1M6uLRYZb

