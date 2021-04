«Μετά το ματς κόντρα στη Γιουβέντους, προσπάθησα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου να αποκτήσω τη φανέλα του Κριστιάνο. Του είπα: Κριστιάνο μπορώ να έχω τη φανέλα σου; Ούτε που με κοίταξε, είπε μόνο όχι. Αισθάνθηκα ντροπιασμένος. Ένιωσα τόσο μικρός», αναφέρει το απόσπασμα από το βιβλίο της βιογραφίας του Ρόμπιν Γκόσενς, στο οποίο εκείνος περιέγραφε το πόσο άσχημα ένιωσε στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά από ένα Αταλάντα-Γιουβέντους.

Η εμπειρία του έγινε viral, με έμφαση στην άκομψη συμπεριφορά του CR7, αλλά… εισακούστηκε από τους συμπαίκτες του στους Μπεργκαμάσκι, οι οποίοι και του έκαναν δώρο, τελικά, τη φανέλα του Πορτογάλου σούπερ σταρ!

Ο Γερμανός μπακ παρέλαβε έκπληκτος τη συσκευασία στα αποδυτήρια και καθώς έκανε το unboxing συνειδητοποίησε ότι είχε στα χέρια του την «επίμαχη» φανέλα, σε ένα «τρολάρισμα» που τον έκανε να ξεκαρδιστεί στα γέλια, όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

In Gosens’ book he said he was sad Ronaldo didn’t swap jerseys with him once ... his teammates just trolled him sending him a CR7 jersey pic.twitter.com/fUqGQYYRqH

