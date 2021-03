Ο Μέρτενς έφτασε τα 100 γκολ και προκάλεσε τον Λουκάκου (pic)

Η Νάπολι πήρε τους τρεις βαθμούς στο ντέρμπι με την Ρόμα, χάρη στα δύο τέρματα που πέτυχε ο Ντρις Μέρτενς. Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός έγινε ο πρώτος Βέλγος που φτάνει τα 100 γκολ στην ιστορία της Serie A και ο Μέρτενς τα έβαλε όλα με τη φανέλα των «παρτενοπέι».

«Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την επίδοση, 100 γκολ στην Serie A. Πρώτος Βέλγος που το κάνει. Βιάσου Λουκάκου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μέρτενς για τον συμπατριώτη του και αντίπαλο του, Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος πέτυχε 23 τέρματα στην πρώτη του χρονιά και με τα 19 φετινά, βρίσκεται στα 42 έπειτα από 62 αγώνες.

Very proud of this new milestone: Serie A goals . First Belgian player to reach 100 goals... hurry up @RomeluLukaku9 ! pic.twitter.com/VMJNcF7Hsq

— Dries Mertens (@dries_mertens14) March 22, 2021