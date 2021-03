Αλέγκρι: «Γνώριζα πως η διοίκηση της Γιουβέντους θα με έδιωχνε κάποια στιγμή»

Ο Αλέγκρι ψάχνει για να επιστρέψει στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από την Γιουβέντους το περασμένο καλοκαίρι. Σε συνέντευξή του μίλησε για το «διαζύγιο» με τους «μπιανκονέρι» κι έριξε το «φταίξιμο» στην διοίκηση της ομάδας, καθώς ήταν αυτή η οποία αποφάσισε να χωρίσουν οι δρόμοι τους.

«Παραμένω λάτρης της Γιουβέντους! Σε επαγγελματικό επίπεδο πάντα παθιάζομαι με όσες ομάδες έχω δουλέψει. Τόσο με την Γιουβέντους, όσο και με τις Μίλαν και Κάλιαρι! Εννοείται πως δεν ήμουν χαρούμενος όταν αποχώρησα από την ομάδα. Όπως όλοι γνωρίζουν όμως φτάσαμε σε ένα ήσυχο τέλος με την Γιουβέντους.

Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ανάμεσα σε όσους ήμασταν στην ομάδα. Ο πρόεδρος του συλλόγου, όπως και ο Νέντβεντ αποφάσισαν πως θα ήταν καλό να γίνουν μερικές αλλαγές. Στο τέλος της σεζόν, ήρθε απόλυτα λογικά το διαζύγιο ανάμεσα σε μένα και την Γιουβέντους. Το περίμενα. Πάντως πέρασα 5 απίστευτα χρόνια και κάναμε αρκετές αλχημείες. Ότι καλό βρίσκαμε στην μεταγραφική αγορά, το… αρπάζαμε. Κάναμε μερικές εκπληκτικές μεταγραφές, το διασκέδαζα αυτό».

Allegri:“It was a great alchemy for five years, so many elements just clicked, we made some great moves on the transfer market, we had fun.” @footballitalia @Elvin_JFC pic.twitter.com/dD5hRzz20v

