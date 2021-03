Ρονάλντο: «Οι τίτλοι μου δίνουν κίνητρο για να συνεχίσω» (pic & vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της Serie A για τη σεζόν 2019/20, στο «Gran Gala del Calcio», έχοντας ψηφιστεί απ’ την Ένωση Ποδοσφαιριστών Ιταλίας, μετά την πολύ μεγάλη συμμετοχή του στην περσινή κατάκτηση του ένατου συνεχόμενου πρωταθλήματος.

Την περυσινή σεζόν ο Κριστιάνο σκόραρε 31 γκολ και έδωσε και 6 ασίστ, σε 33 εμφανίσεις του στη Serie A.

Κατά την βράβευσή του ο Ρονάλντο ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του αλλά και όλους τους ποδοσφαιριστές για την ψήφο τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως έχει πολλά ακόμα να δώσει στον χώρο του ποδοσφαίρου.

««Ήταν σίγουρα μια αρκετά περίεργη σεζόν που κανείς μας δεν ήθελε να εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πρέπει να πω πως σε προσωπικό, αλλά και σε ομαδικό επίπεδο, ήταν επιτυχημένη η χρονιά, καθώς κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Στο ξεκίνημα, ήταν δύσκολο για όλους μας να παίζουμε σε άδεια γήπεδα. Στόχος μας ήταν όμως να πάρουμε τον τίτλο και το καταφέραμε. Χάσαμε βέβαια το Chamoions League, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

Το γκολ που σημείωσε ο Ρονάλντο εναντίον της Σαμπντόρια, ψηφίστηκε επίσης ως το κορυφαίο της περασμένης σεζόν, με τον ίδιο να παραδέχεται πως όντως ήταν το καλύτερο όλων.

CRISTIANO RONALDO:

"My BEST GOAL?

The one i scored against Sampdoria was the BEST HEADER goal in my entire career, I'm sure of it." pic.twitter.com/fxJyJcimJw

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 19, 2021