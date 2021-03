Μίλαν - Νάπολι: Η ανάρτηση που διέγραψε ο Τέο Ερνάντες για τον διαιτητή του ματς (pic)

Αρκετά ήταν τα παράπονα από πλευράς «ροσονέρι» για την διαιτησία στο παιχνίδι με τη Νάπολι (0-1). Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα τα έβαλε με τον πάγκο των παρτενοπέι, φωνάζοντας «είστε συμμορία», ο Στέφανο Πιόλι, από την πλευρά του, τόνισε πως υπήρξε ένα πέναλτι που δεν δόθηκε για την ομάδα του, ενώ και ο Τέο Ερνάντες εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ο Γάλλος αμυντικός μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, έκανε μια… σαφή ανάρτηση, η οποία ως μπορείτε να δείτε παρακάτω, δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάρτηση του Ερνάντες δεν έμεινε για πολλά λεπτά δημοσιευμένη, καθώς αποφάσισε να την διαγράψει, μιας και δεν θα γλίτωνε το πρόστιμο.

Theo Hernandez posted this on Instagram yesterday, expressing his displeasure with the referee in the Milan-Napoli game. pic.twitter.com/Z1Oh9U1rMK

— Raffaele (@ItalianoCalcio) March 15, 2021