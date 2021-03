Η Γιουβέντους αλλάζει σελίδα: Γύρω από αυτούς θα χτιστεί η νέα ομάδα (pic)

Η Γιουβέντους γνώρισε τον αποκλεισμό από την Πόρτο, παρά τη νίκη της με 3-2 κι έτσι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα έχει την ευκαιρία για τρίτη σερί σεζόν να φτάσει τουλάχιστον στα ημιτελικά.

Με την ομάδα να μένει εκτός προημιτελικών του Champions League και με το πρωτάθλημα επίσης να χάνεται, ο Αντρέα Πίρλο δεν απολαμβάνει τούτη την ώρα τη στήριξη του κόσμου. Ωστόσο, ο ίδιος είναι αποφασισμένος να γυρίσει τον διακόπτη και να βάλει ξανά τους «μπιανκονέρι» στον δρόμο των επιτυχιών.

Από την πλευρά της η διοίκηση βλέποντας πως αυτή η ομάδα έχει πιάσει… ταβάνι, είναι αποφασισμένη να αλλάξει τα πάντα από τη νέα χρονιά! Ναι μεν η τελευταία δεκαετία ήταν ονειρική για την Γιουβέντους, έχοντας κατακτήσει εννιά σερί πρωταθλήματα και τέσσερα σερί νταμπλ, ωστόσο οι ιθύνοντες του ιταλικού συλλόγου θέλουν να χτίσουν από την αρχή μια νέα ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει ξανά σε κατακτήσεις.

Η «νέα» Γιουβέντους, θα χτιστεί γύρω από τους Φεντερίκο Κιέζα, Ματάις Ντε Λιχτ, Γουέστον ΜακΚένι και Βόιτσεχ Σέζνι. Αυτοί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές θεωρούνται «πυλώνες» στη νέα προσπάθεια και οι «μπιανκονέρι» θεωρούν πως με αυτούς συν κάποιες αξιόλογες μεταγραφές, ο σύλλογος μπορεί να πάει ξανά μπροστά.

Οσον αφορά το μεγάλο αστέρι της Γιουβέντους, Κριστιάνο Ρονάλντο, η διοίκηση στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα συζητήσει με τον Πορτογάλο επιθετικό για το μέλλον του. Ωστόσο, το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το 2022 και οι πιθανότητες για να αποχωρήσει το καλοκαίρι, είναι ελάχιστες, σύμφωνα πάντα με τα ιταλικά δημοσιεύματα.

Από την άλλη, δεν γίνεται να φύγουν και 20 ποδοσφαιριστές της ομάδας, ωστόσο θα αναζητηθεί η φόρμουλα για να δοθούν κάποιοι δανεικοί ή ακόμα να αποχωρήσουν ως ελεύθεροι από τον σύλλογο. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Άαρον Ράμσεϊ θα αποτελέσει παρελθόν στο τέλος της σεζόν, μιας και έως τώρα δεν έχει ικανοποιήσει τους διοικούντες την Γιουβέντους με την απόδοσή του.

Juventus are planning to re-build the team. McKennie, Chiesa, de Ligt, Szczesny will be part of the project. There will be a discussion with Cristiano Ronaldo on his future [contract expiring in 2022]. Ramsey could leave the club. Pirlo already announced he’s staying. #Juve

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2021