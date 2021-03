Ζλάταν: Πήγε στο Sanremo με... μηχανή οπαδού, τραγούδησε με τον Μιχαΐλοβιτς! (vids)

Ζλάταν είναι, ό,τι θέλει θα κάνει!

Ο Ιμπραΐμοβιτς συνεχίζει τα τρελά του και το βράδυ της Πέμπτης έκανε νέα πράγματα που φυσικά έγιναν viral... στο δευτερόλεπτο!

Λόγω της κίνησης που συνάντησε στο δρόμο στην προσπάθειά του να μεταβεί στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Sanremo, το οποίου και συμπαρουσίαζε, ο Σουηδός σούπερ σταρ της Μίλαν ανέβηκε σε μηχανή οπαδού που προθυμοποιήθηκε να τον μεταφέρει στο μέρος που ήθελε!

Στο Φεστιβάλ, παρέα με τον Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, με τον οποίο είναι εξαιρετικοί φίλοι, φανέρωσαν και λίγες από τις φωνητικές τους ικανότητες!

Απολαύστε τον:

Zlatan picked up a ride from a Milan fan on a motorcycle after being stuck in traffic going to Sanremo pic.twitter.com/bDpTBVv6IA

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 4, 2021