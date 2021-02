Ζλάταν: «Δεν θα γινόμουν ποτέ προπονητής γιατί θα έριχνα μπουνιές σε παίκτες»

Γι' ακόμα μία φορά ο Σουηδός σταρ των «ροσονέρι» συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.

Ο Ζλάταν πλησιάζει τα 40 και σύντομα αναμένεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Οπως τόνισε δεν γνωρίζει αν θα παραμείνει στον χώρο του ποδοσφαίρου από κάποιο άλλο πόστο, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα τον δούμε ποτέ στον ρόλο του προπονητή.

Κι αυτό διότι, όταν ρωτήθηκε για το αν η προπονητική είναι στο πίσω μέρος του μυαλό του και αν σκέφτεται να ακολουθήσει το παράδειγμα των Ζινεντίν Ζιντάν, Στίβεν Τζέραρντ και Αντρέα Πίρλο, απάντησε πως λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα, δεν θα μπορούσε ποτέ να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα.

«Αδύνατον. Μέσα στο παιχνίδι θα έριχνα μπουνιά σε τουλάχιστον δύο παίκτες και μετά το ματς σε άλλους οκτώ», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του.

