Λουκάκου: Η εκπληκτική φωτογραφία με όλο τον πάγκο να τρέχει πάνω του (pic & vid)

Ο Βέλγος επιθετικός ήταν ο τεράστιος πρωταγωνιστής του θριάμβου... τίτλου των «νερατζούρι» απέναντι στους συμπολίτες τους, σκοράροντας και δίνοντας ασίστ στον Λαουτάρο για το επιβλητικό 3-0 με το οποίο απάντησε και στον Ζλάταν στην προσωπική τους κόντρα που άνοιξε πριν από λίγο καιρό.

Ο Λουκάκου τη στιγμή που διαμόρφωσε το 3-0, φώναζε προς τον Σουηδό για να του κάνει επίδειξη δύναμης και η Ίντερ δημοσίευσε απίθανη φωτογραφία με όλο τον πάγκο της να έχει σηκωθεί και να τρέχει προς τον παίκτη που πανηγυρίζει.

Lukaku is now Serie A’s top scorer with 17 goals, one clear of Ronaldo pic.twitter.com/CFwaFXw7R1

— ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2021