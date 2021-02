Ανιέλι: «Χειρονομίες αγάπης όσα έγιναν με τον Κόντε» (vid)

Στο ματς με την Γιουβέντους πριν από λίγες ημέρες, ο Αντόνιο Κόντε έδειξε το... μεσαίο δάχτυλο προς ορισμένους ανθρώπους των «μπιανκονέρι» που κάθονταν στις κερκίδες. Ακολούθησε φραστικό επεισόδιο μεταξύ του προέδρου της Γιούβε, Αντρέα Ανιέλι, και του προπονητή της Ίντερ (και άλλοτε παίκτη και τεχνικού των Μπιανκονέρι), Αντόνιο Κόντε, ωστόσο δεν δόθηκε συνέχεια.

Ο πρόεδρος της «Γηραιάς Κυρίας», Αντρέα Ανιέλι μίλησε για το συγκεκριμένο περιστατικό και τόνισε πως όσα διαδραματίστηκαν με τον τεχνικό των «νερατζούρι» ήταν από... αγάπη.

«Κάθε τόσο, το πάθος στη δουλειά μας, μας οδηγεί στο να υπερβαίνουμε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Η συνεργασία με τον Κόντε έκλεισε καλά. Αυτά που έγιναν ήταν χειρονομίες αγάπης», τόνισε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της Γιουβέντους.

Conte showing the middle finger to the Juve stands! #JuveInter pic.twitter.com/ljqWS6JR5Z

Apparently, Agnelli told Conte "shut up you jerk" after the game #JuveInterpic.twitter.com/g4J8WF8e9M

— Juve Canal (@juvecanal2) February 9, 2021