Απολογήθηκε ο Κόντε για το μεσαίο δάχτυλο στον αγώνα με την Γιουβέντους (vid)

Στο ματς με την Γιουβέντους πριν από λίγες ημέρες, ο Αντόνιο Κόντε έδειξε το... μεσαίο δάχτυλο προς ορισμένους ανθρώπους των «μπιανκονέρι» που κάθονταν στις κερκίδες. Ακολούθησε φραστικό επεισόδιο μεταξύ του προέδρου της Γιούβε, Αντρέα Ανιέλι, και του προπονητή της Ίντερ (και άλλοτε παίκτη και τεχνικού των Μπιανκονέρι), Αντόνιο Κόντε, ωστόσο δεν δόθηκε συνέχεια.

Πάντως ο τεχνικός της Ιντερ πριν μιλήσει για τον αγώνα της Κυριακής με την Λάτσιο απολογήθηκε για τις πράξεις τους.

«Θέλω να απολογηθώ γιατί αντέδρασα με λάθος τρόπο όταν με προσέβαλλαν. Έπρεπε να αντιδράσω διαφορετικά, με πιο θετικό τρόπο. Ζητάω συγνώμη και θα μάθω από αυτό στο μέλλον. Οι προσβολές που δέχθηκα, δεν πρέπει να είναι η δικαιολογία για την κίνηση μου, δεν έπρεπε να αντιδράσω με αυτόν τον τρόπο. Όλοι είδαν τι έγινε στο γήπεδο της Γιουβέντους. Αλλά εμείς ως προπονητές, παίκτες, πρόεδροι, πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και έπρεπε να αντιδράσω στις προκλήσεις με διαφορετικό τρόπο, ίσως με ένα χειροκρότημα, να δείξω πως τους ακούω».

Conte showing the middle finger to the Juve stands! #JuveInter pic.twitter.com/ljqWS6JR5Z

— Juve Canal (@juvecanal2) February 9, 2021