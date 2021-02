Στα «χαρτιά», αναγράφεται ως δεξιοπόδαρος. Ωστόσο, η μυθική του πορεία στα ευρωπαϊκά και μη γήπεδα, τα εντυπωσιακά «scorpion-kick» και ψαλιδάκια, έχουν αποδείξει ότι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι ο κατεξοχήν στράικερ που μπορεί να εκτελεί με κάθε πιθανό ή απίθανο τρόπο. Κι ένα πρόσφατο στατιστικό ήρθε να «σφραγίσει» τη μοναδικότητά του και μάλιστα, στα 39 του χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Σουηδός ηγέτης της Μίλαν έχει σκοράρει από την αρχή του 2020 τουλάχιστον 5 γκολ με κεφαλιά (6), 5 με το δεξί πόδι (11) και 5 με το αριστερό (5). Σύμφωνα με το «Opta», αυτό το «5+5+5», λοιπόν, αποτελεί επίδοση που δεν έχει πραγματοποιήσει κανείς άλλος παίκτης στα Top-5 πρωταθλήματα στο ανάλογο διάστημα!

5+5+5 - Since the beginning of 2020 calendar year, Zlatan #Ibrahimovic is the only player to have scored 5+ goals with headers (6), right-footed (11) and left-footed (5) in the Top-5 European Leagues. Armory. pic.twitter.com/ctuk88owaf

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 4, 2021