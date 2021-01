Αποχωρεί από την Γιουβέντους ο Κεντίρα και οδεύει προς Χέρτα (pic)

Το συμβόλαιό του 33χρονου Γερμανού λήγει στο τέλος της σεζόν, όμως η Γιουβέντους φαίνεται πως επιθυμεί να… απαλλαγεί άμεσα από το κόστος του. Ο Κεντίρα τη φετινή σεζόν δεν έχει καταγράψει κάποια συμμετοχή γι' αυτό το λόγο όλο αυτό το διάστημα πίεζε για την αποχώρησή του από τους «μπιανκονέρι».

Το όνομά του ακούστηκε για αρκετές ομάδες της Premier League, ωστόσο όπως αναφέρει το «kicker» ο Σάμι Κεντίρα θα ταξιδέψει σήμερα (31/01) στη Γερμανία, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει με την Χέρτα Βερολίνου.

Ετσι αναμένεται να επιστρέψει στη Γερμανία, μιας και πριν ξεκινήσει το ταξίδι του με την Ρεάλ το 2010, φορούσε τα χρώματα της Στουτγκάρδης.

Sami Khedira is set to join Hertha Berlin from Juventus. According to @kicker he will undergo the medicals today with the German side. No Premier League for him.

