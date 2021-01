Ο Ριμπερί σκόραρε κι έγραψε ιστορία με την Φιορεντίνα (pic)

Μπορεί η Φιορεντίνα να μην κατέκτησε τους τρεις βαθμούς απέναντι στην Τορίνο (1-1), ωστόσο το γκολ που πέτυχε ο Φρανκ Ριμπερί για τους «βιόλα» ήταν ιδιαίτερης σημασίας.

Κι αυτό διότι ο 37χρονος άσος έγινε ο πέμπτος παίκτης που καταφέρνει να βρει δίχτυα και στις 17 σεζόν που αγωνίζεται. Μοναδικοί που έχουν καταφέρει αυτό το σπουδαίο επίτευγμα είναι οι Λιονέλ Μέσι, Σέρχιο Ράμος, Κριστιάνο Ρονάλντο και Χοακίν.

