Ζλάταν – Λουκάκου: Η αναφορά στο βουντού και οι υποψίες ρατσισμού

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και ο Ρομέλου Λουκάκου ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση στο μεγάλο ντέρμπι της Μίλαν με την Ίντερ για το Coppa Italia, με τον Σουηδό να παίρνει και δυο κίτρινες κάρτες στο ματς αποχωρώντας από νωρίς στο δεύτερο μέρος, για να πάρουν την πρόκριση οι «νερατζούρι» στην επόμενη φάση του θεσμού.

Όταν οι δυο τους συγκρούστηκαν και αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, ο Ζλάταν άρχισε να του φωνάζει «πήγαινε στα βουντού τις μαλ΄@#@# σου».

Βάσει του SkySport Italia και όσων ανέφεραν εκεί οι άνθρωποι της Μίλαν, ο σούπερ σταρ της ομάδας θέλησε να προλάβει τους κακόβουλους που θα τον κατηγορούσαν για ρατσιστική αναφορά.

Όπως τόνισε, ήταν από ένα περιστατικό που είχε συμβεί το 2018 και για το οποίο έχουν μιλήσει στην Έβερτον, όταν προσπαθούσαν να κρατήσουν τότε τον Λουκάκου κι εκείνος τους είπε ότι είχε πάει στην Αφρική, του έκαναν βουντού και κατάλαβε ότι έπρεπε να συνεχίσει στην Τσέλσι.

Βέβαια η ιστορία τα έφερε αλλιώς κι έτσι ο νυν φορ της Ίντερ βρέθηκε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

The war of words with Lukaku that led to Zlatan Ibrahimović’s first yellow card in the first half:

“Go do your voodoo s***, you little donkey!” (@semo33xx) pic.twitter.com/RbBMTuzFhj

— Get Italian Football News (@_GIFN) January 26, 2021