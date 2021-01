Βιδάλ για το φιλί στο σήμα της Γιουβέντους: «Ήταν κίνηση στοργής για τον αδερφό μου» (vid)

Ο Χιλιανός μεσοεπιθετικός λίγο προτού σκοράρει ως μέλος της Ίντερ απέναντι στους «μπιανκονέρι», φάνηκε να φιλάει το σήμα της ομάδας του Τορίνο στην αγκαλιά που του έκανε ο Κιελίνι κι αυτό το στιγμιότυπο φυσικά πήρε διαστάσεις και ξέσπασε σάλος πριν από το μεγάλο ντέρμπι.

«Ήταν μια κίνηση στοργής προς τον αδερφό μου, δεν φίλησα το σήμα. Δεν θα είχα ποτέ πρόθεση να φιλήσω κάποιο άλλο σήμα. Ήταν για τον Κιελίνι με τον οποίο έζησα τρομερά χρόνια και έχουμε εξαιρετική σχέση», είπε ο Βιδάλ.

Vidal accidentally kissed the Juventus badge before kick off pic.twitter.com/VduftSgVN4

— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021