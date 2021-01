Μαστούρ: Από wonderkid της Μίλαν κατέληξε στην Serie C και την Κάρπι

Ο Μαστούρ, από wonderkid, είδε το άστρο του, να σβήνει απότομα. Στο παρελθόν οι καλύτερες ομάδες στον κόσμο, ήθελαν να τον αποκτήσουν το 2014! Η Μίλαν ήταν αυτή που τελικά κατάφερε να αποκτήσει το next best thing του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Επειτα όμως ο Μαστούρ δεν είχε την ανάλογη πορεία που θα περίμενε. Οι «ροσονέρι» τον παραχώρησαν δανεικό στη Μάλαγα ώστε να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του. Εκεί, όμως δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του ισπανικού συλλόγου, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί μόνο σε ένα παιχνίδι!

Στη συνέχεια επέστρεψε στη Μίλαν η οποία τον έδωσε ξανά δανεικό, αλλά στην Ολλανδία και την Τσβόλε. Ωστόσο, ούτε εκεί φάνηκε να ξυπνά η αγάπη του για το ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε έξι αγώνες χωρίς να πετύχει γκολ.

Το 2018 ο δρόμος για τον Μαροκινό τον έφερε στη χώρα μας για λογαριασμό της Λαμίας. Με την ομάδα της Φθιώτιδας κατέγραψε ίδιο αριθμό συμμετοχών που είχε και με την Τσβόλε. Δηλαδή έξι...

Την επόμενη χρονιά το... αστέρι του ποδοσφαίρου, αποφάσισε να αφήσει τα μεγάλα πρωταθλήματα και να αγωνιστεί με τη Ρετζίνα όπου μέτρησε έντεκα συμμετοχές σε Serie B και Κύπελλο, μετρώντας και μία ασίστ.

Αλλά ούτε στην Ρετζίνα κέρδισε τις εντυπώσεις με αποτέλεσμα ο ιταλικός σύλλογος να προχωρήσει στον δανεισμό του στην Κάρπι, η οποία μετέχει στην Serie C.

Ετσι, το wonderkid το οποίοι οι περισσότεροι το γνώριζαν από το Football Manager θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική του καριέρα σε τόσο χαμηλή κατηγορία...

Serie B side Reggina hit headlines with their transfer strategy, but Kyle Lafferty has been released and Hachim Mastour sent on loan https://t.co/9Gp4r1UDb6 #SerieB #Reggina pic.twitter.com/GTqM0e2H4N

— footballitalia (@footballitalia) January 12, 2021