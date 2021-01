Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους ισοφάρισε την απόλυτη επίδοση σκοραρίσματος όλων των εποχών ισοφαρίζοντας τα 759 τέρματα του Μπίτσαν, ενώ, έχει σκοράρει 15+ φορές σε καθεμιά από τις 15 πιο πρόσφατες αγωνιστικές περιόδους!

Απέναντι στη Σασουόλο το βράδυ της Κυριακής, «πέταξε» και πάλι, φτάνοντας σε ύψος εκεί που «τερμάτισαν» τα χέρια του αντίπαλου τερματοφύλακα, κερδίζοντας ξανά τις εντυπώσεις και τον θαυμασμό για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται...

Another day in the life of Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/mmbLEl4vcg

— B/R Football (@brfootball) January 10, 2021