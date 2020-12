Η Μίλαν δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ να επιστρέψει στον θρόνο της Serie A μετά από δέκα χρόνια. Και, για να γιορτάσει το «αντίο» του 2020 και την έλευση του 2021, ανέβασε ένα βίντεο με τα είκοσι πιο θεαματικά γκολ που σημείωσε την χρονιά που έφυγε. Απολαύστε τα!

Ending the year with our top 20 goals from

Enjoy the show, Rossoneri #SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/BcGEtpWsl9

— AC Milan (@acmilan) December 31, 2020