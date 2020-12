Ο χαφ της ομάδας από το Μπέργκαμο πήγε πολύ καθυστερημένα στα πόδια του Κολομβιανού εξτρέμ των «μπιανκονέρι», τον χτύπησε πολύ άσχημα, θα μπορούσε να του έχει κάνει και μεγάλη ζημιά, ωστόσο, παρέμεινε στο παιχνίδι με την ομάδα του Τορίνο το βράδυ της Τετάρτης.

«Ναι έπρεπε να πάρω κόκκινη, δεν πρόλαβα να πάω έτσι όπως ήθελα στην μπάλα, όμως θέλω να είναι ξεκάθαρο προς όλους πως δεν είχα καμία πρόθεση να χτυπήσω τον Κουαδράδο, από τον οποίο και ζητώ συγγνώμη» έγραψε στα social media ο Ντε Ρουν όταν ένας οπαδός της Γιουβέντους έκανε το σχετικό σχόλιο για την αποβολή που γλίτωσε από το ματς...

Agree. I was too late and it was too hard. But I hope it’s clear that it was never my intention. Apologies to @Cuadrado https://t.co/YGuWcPPuDW

— Marten de Roon (@Dirono) December 16, 2020