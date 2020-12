Ο Ζλάταν τα «χώνει» ξανά στην EA SPORTS: «Από ποιον αγοράσατε τα δικαιώματα μου;» (pic)

AEK - Μπράγκα: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Η EA Sports έχει βρει για τα… καλά τον μπελά της με την υπόθεση του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο Σουηδός δεν παρατά την υπόθεση και προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει το δίκιο του και με νέα ανάρτηση στα προσωπικά του social media, ξεκαθαρίζει πως η FIFPro δεν αγόρασε από κανέναν τα δικαιώματα εικόνας του.

«EA Sports δεν πρόκειται για συλλογικά δικαιώματα εικόνας. Τα παιχνίδια σας βασίζονται σε μεμονωμένα δικαιώματα εικόνας. Δεν τα αγοράσατε από την FIFPro γιατί μας το είπαν. Δεν τα αγοράσατε από τη Μίλαν γιατί μας το είπαν. Επίσης, δεν το αγοράσατε από εμένα. Οπότε από ποιον τα αγοράσατε;», αναφέρει το σχετικό μήνυμα του Ζλάταν στο Twitter.

@EASPORTS it’s not about collective image rights. Your games are based on individual image rights. You did not buy it from @FIFPro because they told us. You did not buy if from @acmilan because they told us. You also did not buy it from me. Who did you buy it from then? pic.twitter.com/A2VKtME4r5

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 2, 2020