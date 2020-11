Νάπολι - Ρόμα: Ο Ινσίνιε σκόραρε με απευθείας φάουλ και το αφιέρωσε στον Μαραντόνα (vid)

Η συλλογική κίνηση να ντυθούν στα χρώματα της Αργεντινής ήταν ο πρώτος φόρος τιμής των ανθρώπων της Νάπολι προς τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Η παύση στο ματς όταν το ρολόι έδειξε 10’, έγινε το 2ο σημείο σε μια συμβολική αναμέτρηση, την πρώτη τους στο πρωτάθλημα μετά τον χαμό του Θεού. Ο Λορέντσο Ινσίνιε, όμως, είχε ετοιμάσει τον δικό του τρόπο για να δοξάσει τον «Pibe De Oro», σε περίπτωση που σκόραρε. Και το έκανε, εντυπωσιακά, με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ από μακρινή και σχετικά πλάγια θέση, για το 1-0 των Παρτενοπέι κόντρα στη Ρόμα.

Αμέσως, ο αρχηγός των Ναπολιτάνων κατευθύνθηκε προς τον πάγκο και σήκωσε τη φανέλα της ομάδας με το «10» του Ντιέγκο, αποχαιρετώντας για ακόμη μια φορά το ίνδαλμά του.

Lorenzo Insigne with a beautiful freekick to give Napoli the lead against Roma. pic.twitter.com/k9pbbjzU2s

— DeShaun (@DeshaunTalks) November 29, 2020