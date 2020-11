Ιστορικό ρεκόρ για τον Ιμόμπιλε: Σκόραρε και έγινε ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Λάτσιο στη Serie A (pic & vid)

Η Λάτσιο κέρδισε πέναλτι απέναντι στην Ουντινέζε στο 72' με τον Τσίρο Ιμόμπιλε, καθώς ο 30χρονος Ιταλός επιθετικός, ανατράπηκε από τον Μούσο και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος και έστειλε την μπάλα με δύναμη στα αντίπαλα δίχτυα.

Με αυτό το γκολ έφτασε τα 108 στο σύνολο στη Serie A και παράλληλα έγινε ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Λάτσιο στο πρωτάθλημα, καθώς ξεπέρασε τον Τζουζέπε Σινιόρι. Πλέον επόμενος στόχος για τον Ιμόμπιλε είναι να φτάσει στην κορυφή και να ξεπεράσει τον Σίλβιο Πιόλα, ο οποίος είχε πετύχει 143.

108 - Ciro Immobile has scored 108 goals for Lazio in Serie A: he has now passed Giuseppe Signori, and he is second behind Silvio Piola (143) among the Lazio's topscorers. Olympus.#LazioUdinese

