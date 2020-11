Μαραντόνα: Φωταγωγημένο το «Σαν Πάολο» για να το βλέπει ο Ντιέγκο (pic)

Αν για τους Αργεντίνους ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν Θεός, για τους κατοίκους της Νάπολη ήταν κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Οι φίλοι των «παρτενοπέι» λάτρεψαν όσο τίποτα άλλο τον Θεό του ποδοσφαίρου και όπως είναι λογικό ο χαμός του έχει προκαλέσει πένθος στον πόλη συνολικά και όχι μόνο στην ομάδα. Η Νάπολι ως ομάδα εκτός του ότι θα δώσει όπως όλα δείχνουν το όνομά του στο γήπεδο, αποφάσισε όλο το βράδυ το «Σαν Πάολο» να είναι φωταγωγημένο για να το βλέπει από εκεί ψηλά ο Θεός Ντιέγκο.

The lights of Napoli's San Paolo stadium in Naples will stay on all night to pay respect to Diego Maradona. pic.twitter.com/GQ9dzoNGtB

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 25, 2020