Κριστιάνο Ρονάλντο: Κορυφαίος σκόρερ της Serie A από το 2018!

Γι' αυτό τον απέκτησε η «Γηραιά κυρία». Για τα γκολ τα οποία θα συνεχίσουν να οδηγούν την ομάδα σε επιτυχίες, τίτλους και φυσικά για τις προσπάθειες που θα μπορέσουν να φτάσουν τον σύλλογο του Τορίνο στον μεγαλύτερο στόχο απ' όλους. Το Champions League.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκοράροντας άλλες δυο φορές στην Serie A, «καθαρίζοντας» μόνος του το παιχνίδι με την Κάλιαρι (2-0) το βράδυ του Σαββάτου, έφτασε στα 59 τέρματα στο πρωτάθλημα, έναν αριθμό που κανείς άλλος δεν έχει από την ημέρα που ο CR7 ανακοινώθηκε από τους «μπιανκονέρι».

Cristiano Ronaldo has now scored 59 Serie A goals since joining Juventus in 2018, more than any other player in the competition in that period

