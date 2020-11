Γιουβέντους: Πρώτο φετινό ματς για Ντε Λιχτ (pic)

Ο Ματέις Ντε Λιχτ αφήνει πίσω του το πρόβλημα στον ώμο.

Ο Ολλανδός αμυντικός ύστερα από τρεις δύσκολους μήνες επέστρεψε στη δράση, με τη Γιουβέντους να νικάει 2-0 την Κάλιαρι.

Ο 21χρονος έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter για την επιστροφή του:

«Υπέροχο που επέστρεψα, υπέροχο που νικήσαμε και υπέροχο να έχω αυτό το αίσθημα ξανά! Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν και με στήριξαν».

Great to be back, great to win and great to have this feeling again! Thank you to everyone that has helped and supported me.#ForzaJuve pic.twitter.com/5sNqTsbGVV

— Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) November 21, 2020