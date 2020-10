Νάπολι: Έτοιμος για υπογραφές σε νέο συμβόλαιο ο Γκατούζο

Ο «Ρίνο» από την περασμένη αγωνιστική περίοδο έχει καταφέρει να κερδίσει σεβασμό, να δεθεί με τους παίκτες, να «χτυπάει» και στο συναίσθημα και με τον τρόπο του και τη δουλειά του να έχει ικανοποιήσει το αφεντικό του κλαμπ, τους διοικούντες και τους οπαδούς που τον αποδέχονται.

Όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport, ο Γκατούζο είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο 2+1 ετών με τους «παρτενοπέι», με αυξημένες αποδοχές που θα φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

