Ο Αντρέα Πίρλο με το γνωστό χαλαρό του στυλ και το χαρακτηριστικό του τρεξιματάκι, ο Πάβελ Νέντβεντ με το μαλλί - σήμα κατατεθέν και ο Ιγκόρ Τούντορ με την κορμοστασιά του, ξαναμπήκαν στο γήπεδο και έπαιξαν ένα μίνι οικογενειακό «διπλό» μπροστά στα μάτια των παικτών της Γιουβέντους που το απολάμβαναν.

Οι θρύλοι των «μπιανκονέρι» θυμήθηκαν ξανά τα παλιά, ενώ, ο Τούντορ πανηγύρισε έντονα με τον Κιελίνι ένα γκολ που πέτυχε!

Δείτε το βίντεο που ξυπνάει αναμνήσεις:

Pirlo's still got it pic.twitter.com/pcqjV52yAP

— Goal (@goal) October 8, 2020