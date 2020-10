Η Ρόμα κατάφερε στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου να αποκτήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Κρις Σμόλινγκ με κανονική μεταγραφή και ο Άγγλος στην επιστροφή του στη Ρώμη αποθεώθηκε. Ο Σμόλινγκ είχε αγωνιστεί στη Ρόμα ως δανεικός πέρσι και έγινε αγαπημένος της εξέδρας, με τον κόσμο να του δείχνει την αγάπη του με την υποδοχή στο αεροδρόμιο.

An amazing reception from the fans as @ChrisSmalling lands in Rome! #ASRoma pic.twitter.com/QhRcQ2ITSk

— AS Roma English (@ASRomaEN) October 6, 2020