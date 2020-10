Ο Χιλιανός έκανε μαρκάρισμα πάνω στον στράικερ της Λάτσιο στην ισοπαλία (1-1) της Κυριακής στη Ρώμη, πήγε να ζητήσει τα ρέστα από τον Ιταλό για την πτώση του καθώς θεώρησε πως το έκανε υπερβολικά και εκείνος σήκωσε το χέρι στο σημείο του κεφαλιού του Βιδάλ και τον πέτυχε.

Ο χαφ της Ίντερ έπεσε αμέσως στο έδαφος πιάνοντας το πρόσωπό του, όμως... δεν πονούσε καθόλου και δεν είχε και τίποτα. Ίσα – ίσα κρυφοκοίταζε μέχρι να σιγουρευτεί ότι κέρδισε την αποβολή του αντιπάλου του!

Πάντως, η κάμερα τον έπιασε και αποκαλύφθηκε η πονηριά του...

Vidal did everything in his power to get Immobile sent off.

He just didn't realise the camera was watching him when he was pretending to be injured

— BenchWarmers (@BeWarmers) October 4, 2020