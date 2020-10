Στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μπόρχα Μαγιοράλ δεν έβρισκε χρόνο συμμετοχής, για αυτό και η Ρόμα αστραπιαία για την απόκτησή του, η οποία και επισημοποιήθηκε.

Οι Τζιαλορόσι ανακοίνωσαν την απόκτησή 23χρονου φορ του με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι του 2022 και θα έχουν το δικαίωμα να τον υπογράψουν μόνιμα με οψιόν αγοράς που θα φτάσει τα 15 εκατ. ευρώ αν ενεργοποιηθεί στον πρώτο χρόνο, ή τα 20 εκατ. ευρώ στο τέλος του δανεισμού.

Από το 2016, ο Μαγιοράλ έχει φύγει δανεικός σε Βόλφσμπουργκ και Λεβάντε (δύο φορές), παίζοντας συνολικά 33 φορές με την πρώτη ομάδα της Βασίλισσας (7 γκολ/4 ασίστ).

"It’s an honour for me to represent an historic club like Roma.

"I am grateful to the club for the faith they have shown; I will give everything for this club and I hope to make our fans proud.”

@Mayoral_Borja #ASRoma pic.twitter.com/0FYQNojnjl

— AS Roma English (@ASRomaEN) October 2, 2020