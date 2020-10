Τότι: Επισκέφθηκε την μικρή Ιλένια που την βοήθησε να ξυπνήσει από κώμα (vid)

Οι γονείς της κοπέλας είναι πεπεισμένοι ότι τα λόγια και το άκουσμα του «Νο10» της Ρόμα ήταν αυτά που έδωσαν τη δύναμη στην Ιλένια, η οποία τον λάτρευε από μικρή. Πριν από λίγες ημέρες, ο Τότι επισκέφθηκε το νοσοκομείο για να την συναντήσει από κοντά και να της δώσει δύναμη.

«Θέλω να σε δω σύντομα να βγαίνεις από το νοσοκομείο και να ξαναπαίρνεις τη ζωή στα χέρια σου», ήταν τα λόγια του στην Ιλένια, η οποία φορούσε τη φανέλα με τα χρώματα της Ρόμα κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

“Hold on and don’t give up,” AS Roma great Francesco Totti said in a message to Ilenia Matilli when she was in a coma. And she did.

