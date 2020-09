Μπόρχα Βαλέρο: «Πέρυσι ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο»

Πριν από λίγες ημέρες, ο Ισπανός μέσος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Φιορεντίνα με σκοπό να τελειώσει την καριέρα του στο «Αρτέμιο Φράνκι» και στη συνέχεια να αναλάβει πόστο στο σύλλογο. Βέβαια, η απόσυρσή του, όπως τόνισε άλλωστε και ο ίδιος θα ήταν κανονικά πέρυσι και όχι την επόμενη σεζόν.

«Πρόθεση μου, ήταν πέρυσι, στα μέσα της σεζόν να αποσυρθώ. Αρχιζα να παίζω περισσότερο και να παίρνω περισσότερα παιχνίδια στα πόδια μου κι έτσι συνέχισα. Είναι ωραίο συναίσθημα να ξέρεις ότι σε υπολογίζουν σε μία ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 35χρονος άσος.

