Η Κάλιαρι ανακοίνωσε τη μεταγραφή Γκοδίν! (pic & vid)

Παίκτης της Κάλιαρι είναι με κάθε επισημότητα ο Ντιέγκο Γκοδίν, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από την Ίντερ μετά από μόλις μία σεζόν και ανακοινώθηκε από τους Ροσομπλού.

Ο πολύπειρος Ουρουγουανός στόπερ αποχώρησε ως ελεύθερος από τους Νερατζούρι, καθώς ο μισθός του ήταν πολύ υψηλότερος για τον ρόλο που είχε στο σύνολο του Αντόνιο Κόντε και συμφώνησε άμεσα με την ομάδα της Σαρδηνίας, υπογράφοντας συμβόλαιο για τρία χρόνια.

Diego #Godín è rossoblù

Benvenuto in famiglia

Bienvenido en familia

Welcome in the family

https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH

— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020